رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر: لم أجد دليلا على تورط السعودية بل معلومات تتهم دولة أخرى

كل الوطن – وكالات: رأى توماس كين، رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، أن ثلاثة أرباع الوثائق التي تم تصنيفها سرية بشأن هجمات سبتمبر “لا ينبغي أن تكون كذلك”.

وفي تصريحات لصحيفة “الغارديان”، كشف توماس كين أن “تقرير لجنة التحقيق لم يجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين مولوا بشكل فردي تنظيم القاعدة”، مشيرا إلى أن “جميع الوثائق التي قرأها، بما في ذلك تلك التي تريد العائلات الآن الإعلان عنها، لم يجد أي شيء يشير إلى أي مشاركة من قبل مسؤولي الحكومة السعودية”.

وأضاف كين: “الآن، سواء كان هناك مواطنون سعوديون متورطين أم لا، لا أستطيع أن أقول..أنا قريب من العائلات، وأتعامل معهم بشكل جيد لكني أقول لكم إنني لا أعتقد أنهم سيحصلون على أي شيء”.

وأكمل: “لقد وجدت المزيد من المعلومات حول تورط إيران المحتمل وليس السعودية”.

تجدر الإشارة إلى أنه “على مدار السنوات الماضية، طالبت أسر ضحايا الهجمات بالكشف عن الوثائق السرية للتحقيقات، فيما أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مطلع سبتمبر الجاري بمراجعة رفع السرية عن الوثائق، وهو ما رحبت به السلطات السعودية.

المصدر: “CNN”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417094