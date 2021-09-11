السفير الصيني لدى السعودية مرتديا زيا سعوديا تقليديا: “جالس أتعلم لبس البشت” (صورة)

كل الوطن – وكالات: نشر السفير الصيني لدى السعودية، تشن وي تشينغ، صورة له وهو يرتدي لباسا سعوديا تقليديا “البشت”، لافتا إلى أنه “يعمل على تعلم الثقافة السعودية”.

وعلق تشن وي تشينغ على صورته بـ”البشت” قائلا: “بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين، وجدت أنني مازلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية”.

وأضاف: “جالس أتعلم لبس البشت”.

بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين، وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية. جالس أتعلم لبس البشت. pic.twitter.com/yjeHhqQe5v — Chen Weiqing (@AmbChenWeiqing) September 10, 2021

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417098