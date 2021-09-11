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بالفيديو.. تدريبات عسكرية في وضح النهار تثير الرعب بين سكان عاصمة لاتفيا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : السبت 11 سبتمبر 2021 - 5:42 مساءً
بالفيديو.. تدريبات عسكرية في وضح النهار تثير الرعب بين سكان عاصمة لاتفيا

كل الوطن – وكالات: تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنه تظهر جانبا من تدريبات Namejs-2021 الجارية حاليا في لاتفيا.

ويظهر هذا الفيديو الذي قيل إنه سجل في العاصمة ريغا جنديا في زي ميداني مسلحا ببندقية هجومية وهو يطلق النار في وضح النهار وسط شارع، ما يثير الرعب لدى امرأة مع طفل تتجول في الموقع نفسه.

وأثار هذا الفيديو تساؤلات بشأن سبب عدم إغلاق الشارع الذي يجري فيه التدريب.

ولم يتسن لـRT التأكد من صحة هذا التسجيل، لكن العسكري فيه يرتدي الزي نفسه الذي يرتديه الجنود المشاركون في المناورات الجارية بمشاركة قوات من حلف الناتو، حسب لقطات متداولة في وسائل الإعلام المحلية.

وكانت وزارة الدفاع اللاتفية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إصابة ثلاثة عسكريين من الناتو جراء حادث وقع خلال التدريبات.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417104

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