تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. بلاغ للنائب العام يتهم الراقصة فيفي عبده “بنشر الفسق والفجور” (فيديو)كل الوطنبعد اعتقال 4 أسرى فارين داخل إسرائيل.. الجيش يقتحم عدة قرى قرب جنين (صور)كل الوطنبالفيديو.. تدريبات عسكرية في وضح النهار تثير الرعب بين سكان عاصمة لاتفياكل الوطنكيفية استحمامك قد تتسبب في ضرر بصحة الدماغ والقلبكل الوطنالفنانة ياسمين عبد العزيز توجّه رسالة لجمهورهاكل الوطنكوريا الجنوبية.. البنك الصناعي يوقع مع بنك سعودي على اتفاقية تعاون مشترككل الوطنقبل أن يصبح وزيرا بساعات.. ماذا قال جورج قرداحي من اسطنبول؟ (فيديو)كل الوطنمصر.. الأجهزة الأمنية تفحص مقطع فيديو لطبيب يطلب من ممرض مسن السجود لكلبهكل الوطنمصر.. غرق مطعم عائم في النيل (صورة وفيديو)كل الوطنالكويت.. المحكمة ترفض إخلاء سبيل المتهمين بقضية “صندوق الجيش”

مصر.. بلاغ للنائب العام يتهم الراقصة فيفي عبده “بنشر الفسق والفجور” (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : الأحد 12 سبتمبر 2021 - 1:50 صباحًا
مصر.. بلاغ للنائب العام يتهم الراقصة فيفي عبده “بنشر الفسق والفجور” (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تقدم المحامي المصري أشرف فرحات مؤسس حملة “تطهير المجتمع” ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الراقصة فيفي عبده لاتهامها بنشر الفسق والفجور.

واستند مقدم البلاغ إلى فيديو ظهرت فيه فيفي عبده على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وهي ترقص بفوطة حمام.

وأكد البلاغ أن الفيديو أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتنافي الفيديو مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، مما يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية.

وقال في البلاغ: “لذا نلتمس من سيادتكم فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة”.

ونشرت الفنانة فيفي عبده في وقت سابق مقطع فيديو وهي ترقص مرتدية فوطة حمام، علما أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الراقصة المصرية فيديو بنفس المظهر.

وعلقت: “يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح.. خمسه اموااااه”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417112

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.