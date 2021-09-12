الرئيس التونسي قيس سعيّد يشير إلى إمكانية تعديل الدستور (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إمكانية إضافة تعديلات على دستور البلاد المعمول به منذ عام 2014.

وفي تصريح حصري لقناة سكاي نيوز العربية، قال سعيد خلال جولة قام بها مساء اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة “لقد انجزوا دستورا على المقاس كحذاء داسوا به جثث التونسيين.. وأسعى لإختيار أشخاص لا تشوبهم شائبة..”

“وأضاف “لقد كنت منذ قليل في جلسة عمل تمحورت حول أعضاء الحكومة القادمة.. وسنواصل البحث على الأشخاص الذي سيحملون الأمانة ويشعرون بثقلها”.

وجدد سعيّد تأكيده على احترامه للدستور وللإجراءات لكن من الوارد إدخال بعض التعديلات، قائلا “التونسيون سئموا الدستور والقواعد التي وضعت على مقاس البعض كما أنّ الدساتير ليست أبدية ويمكن تعديلها”.

وتابع سعيد قوله: “من حقّ التونسيين أن يعبروا عن إرادتهم بكل حرية، وأردت النزول إلى الشارع للالتحام بالمواطنين ”لأنّه لا يخاف شيئا ولأنه ليس ممّن خانوا وعودهم ونكثوا عهودهم” حسب قوله.

وأضاف قائلا: “جئت اليوم إلى هذا المكان لأثبت أنني مع الشعب، ملتحما معه في كل مكان وأحمل قضاياه التي تتعلق بالحياة الكريمة في وطن حّر ذي سيادة”.

وقال سعيد: “نحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على نصه”، مؤكدا أن العمل يتم في إطار الشرعية واحترام القانون والدستور.

وأضاف “هناك من يتحدثون عن الشرعية ولا يحترمونها”.

وشدد على السعي لتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، قائلا: “سنختار بدقة وزراء الحكومة المقبلة لتحقيق مطالب الشعب”.

وألمح الرئيس التونسي إلى إمكانية تعديل الدستور قائلا: “أحترم الدستور ولكن يمكن إدخال تعديلات على نصوصه.. الدساتير ليست أبدية”.

وتابع: “لسنا من دعاة الفوضى ومن حق الشعب التعبير عن إرادته بكل حرية”.

وأوضح أن بلاده ستعمل على تشكيل الحكومة في أقرب وقت، مؤكدا أنه لا يخشى ممن خانوا أوطانهم وعهودهم، مضيفا: “من اتفقنا معهم نكثوا الوعود”.

وقبل أكثر من شهر أصدر سعيد قرارات قوية لمواجهة الاضطرابات السياسية والصعوبات الاقتصادية بتونس، إذ جمد عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417115