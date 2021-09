بعد 20 عاما.. “ناسا” تنشر صورة من الفضاء لدخان هجمات 11 سبتمبر في نيويورك (صورة)

كل الوطن – وكالات: نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صورا التقطها أحد روادها من الفضاء لهجمات الـ11 من سبتمبر واستهدفت برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك في مثل هذا اليوم قبل عشرين عاما.

وقالت الوكالة في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” إن “رائد الفضاء فرانك كولبيرتسون كان على متن محطة الفضاء الدولية في عام 2001 وشهد الهجمات من الفضاء”.

Today, on the 20th anniversary, we honor the victims and heroes of September 11th.

Astronaut Frank Culbertson was aboard the ISS in 2001 and witnessed the attacks from space.

His reflections on that tragic day: https://t.co/vaIvf6eakf

His letters:https://t.co/ubMP61ZENopic.twitter.com/a3er0HXk0z

— NASA History Office (@NASAhistory) September 11, 2021