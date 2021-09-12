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حائل.. تسمّم 51 شخصا في أحد المطاعم

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : الأحد 12 سبتمبر 2021 - 2:39 صباحًا
حائل.. تسمّم 51 شخصا في أحد المطاعم

كل الوطن – الرياض: تعرض 51 شخصا لتسمم غذائي في أحد المطاعم بمحافظة بقعاء السعودية.

وكتبت إمارة منطقة حائلل عبر حسابها في “تويتر”: “وجه أمير منطقة حائل باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ذلك وتقديم الرعاية الصحية لـ51 حالة في قسم الطوارئ بالمستشفى خرج منها 32 حالة”.

وأكدت صحة حائل اتخاذها الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين بالتعاون مع تجمع حائل الصحي بمستشفى بقعاء العام، وأن الحالات الصحية للمصابين مستقرة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417132

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