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مصر.. ضحايا جراء حادث “مقطورة” و”ميكروباص”

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأحد 12 سبتمبر 2021 - 11:34 صباحًا
مصر.. ضحايا جراء حادث “مقطورة” و”ميكروباص”

كل الوطن – وكالات: سقط عدد من الضحايا إثر دهس “مقطورة” سيارة “ميكروباص”، في منطقة الجراج بجسر السويس، شرق محافظة القاهرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم”.

وأعلنت السلطات المصرية أن “التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أوضحت أن قائد المقطورة كان يسير عكس الاتجاه ودهس السيارة الميكروباص وحولها إلى قطعة حديد، وسقط عدد من القتلى والجرحى”.

إلى ذلك، “شهد الطريق الدائري بمنطقة المرج، حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل يومين، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين عقب انقلاب السيارة إثر اصطدام السائق بالحواجز الخرسانية، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة”.

المصدر: صحيفة الاهرام

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417135

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