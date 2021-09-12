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“إحساس” عند التبرّز يمكن أن يكون علامة على سرطان الأمعاء

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-12T11:46:09+03:00
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : الأحد 12 سبتمبر 2021 - 11:46 صباحًا
“إحساس” عند التبرّز يمكن أن يكون علامة على سرطان الأمعاء

كل الوطن – وكالات: يتطور سرطان الأمعاء عندما تنقسم الخلايا في الأمعاء وتتكاثر بسرعة كبيرة، ما يمكن أن يعطل الجهاز الهضمي.

وأوضح مستشفى One Ashford، أن الإحساس بعدم القدرة على إفراغ أمعائك تماما يمكن أن يكون علامة منبهة لسرطان الأمعاء.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى ما يلي:

• تغيير في عادات الأمعاء المعتادة مثل الإسهال أو الإمساك، أو تغيير قوام البراز.

• دم في البراز.

• عدم ارتياح مستمر في البطن، مثل تقلصات البطن.

• الشعور بالضعف والتعب وضيق التنفس الناجم عن انخفاض مستوى خلايا الدم الحمراء.

• فقدان الوزن غير المبرر.

• كتلة في البطن يمكن أن يشعر بها طبيبك.

ولمجرد أنك تعاني من هذه الأعراض، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان الأمعاء.

وكما يوضح مستشفى Ashford، يمكن ربط هذه الأعراض بمشاكل صحية أخرى مثل البواسير.

وأظهرت الأبحاث أن العديد من العوامل قد تجعلك أكثر عرضة لتطوير المرض. ويعتمد خطر إصابتك بسرطان الأمعاء (القولون والمستقيم) على العديد من الأشياء بما في ذلك عوامل العمر والجينات ونمط الحياة.

ولا يعني وجود عامل خطر واحد أو أكثر أنك ستصاب بالتأكيد بسرطان الأمعاء.

وما يزال الدور الذي يلعبه النظام الغذائي في التأثير على خطر الإصابة بالأمعاء غير معروف أو غير مؤكد، لكنك تعلم أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤثر بالتأكيد على خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأظهرت العديد من الدراسات أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

المصدر: إكسبريس

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417138

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