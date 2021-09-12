تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطن“إحساس” عند التبرّز يمكن أن يكون علامة على سرطان الأمعاءكل الوطنالكويت.. إصابة شرطي بهجوم على دورية بالساطوركل الوطنبعد 20 عاما.. “ناسا” تنشر صورة من الفضاء لدخان هجمات 11 سبتمبر في نيويورك (صورة)كل الوطنالرئيس التونسي قيس سعيّد يشير إلى إمكانية تعديل الدستور (فيديو)كل الوطنمصر.. بلاغ للنائب العام يتهم الراقصة فيفي عبده “بنشر الفسق والفجور” (فيديو)كل الوطنبعد اعتقال 4 أسرى فارين داخل إسرائيل.. الجيش يقتحم عدة قرى قرب جنين (صور)كل الوطنبالفيديو.. تدريبات عسكرية في وضح النهار تثير الرعب بين سكان عاصمة لاتفياكل الوطنكيفية استحمامك قد تتسبب في ضرر بصحة الدماغ والقلبكل الوطنالفنانة ياسمين عبد العزيز توجّه رسالة لجمهورهاكل الوطنكوريا الجنوبية.. البنك الصناعي يوقع مع بنك سعودي على اتفاقية تعاون مشترك

تونس.. استقبلها في منزله مع صديقتها فخدرته وسلبته 30 ألف دينار

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : الأحد 12 سبتمبر 2021 - 11:54 صباحًا
تونس.. استقبلها في منزله مع صديقتها فخدرته وسلبته 30 ألف دينار

كل الوطن – الرياض: تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود في تونس العاصمة من القبض على فتاة وصديقتها تورطتا في سلب شاب مبلغ 30 ألف دينار داخل منزله بجهة المرسى بعد تخديره.

وتقدم شاب بشكوى أكد فيها انه استضاف صديقته في منزله وأنها دست له مخدرا في كوب عصير ففقد وعيه.

وأضاف في البلاغ أنه لما استفاق لم يعثر على حقيبته التي كان فيها مبلغ مالي قدره 30 ألف دينار (قرابة 10 آلاف يورو).

وبانطلاق الأبحاث والتحريات تم القبض على الفتاة وشريكتها التي عثر بحوزتها على جزء من أموال الشاكي في حين اعترفت المتهمة الرئيسية بفتح حساب بنكي وإيداع الأموال المسروقة فيه.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في الغرض.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417141

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.