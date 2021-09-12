تونس.. استقبلها في منزله مع صديقتها فخدرته وسلبته 30 ألف دينار

كل الوطن – الرياض: تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود في تونس العاصمة من القبض على فتاة وصديقتها تورطتا في سلب شاب مبلغ 30 ألف دينار داخل منزله بجهة المرسى بعد تخديره.

وتقدم شاب بشكوى أكد فيها انه استضاف صديقته في منزله وأنها دست له مخدرا في كوب عصير ففقد وعيه.

وأضاف في البلاغ أنه لما استفاق لم يعثر على حقيبته التي كان فيها مبلغ مالي قدره 30 ألف دينار (قرابة 10 آلاف يورو).

وبانطلاق الأبحاث والتحريات تم القبض على الفتاة وشريكتها التي عثر بحوزتها على جزء من أموال الشاكي في حين اعترفت المتهمة الرئيسية بفتح حساب بنكي وإيداع الأموال المسروقة فيه.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في الغرض.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417141