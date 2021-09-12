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الطبيب المصري المتهم بإجبار ممرض على السجود لكلبه: “أنا لست بوذيا!”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 12 سبتمبر 2021 - 12:07 مساءً
الطبيب المصري المتهم بإجبار ممرض على السجود لكلبه: “أنا لست بوذيا!”

كل الوطن – وكالات: قال الدكتور المصري عمرو خيري رئيس قسم العظام بمستشفى عين شمس المتهم بإجبار ممرض على السجود لكلبه وتهديده بالتعذيب بالكهرباء، إن الواقعة كانت على سبيل المزاح.

وأضاف خلال حديثه مع قناة “إم بي سي” أن “الجميع أساء فهم هذا الفيديو.. الفيديو كان للمزاح والممرض عادل هو عن نجلي ودراعي اليمين وأخي.. هو من تمسك بالعمل معي في العيادة الخاصة بي في مستشفى النزهة… تربطني به علاقة إنسانية يومية ويزورني في منزلي في أوقات مختلفة”، كما نفى ما تردد عن إجباره الممرض على السجود لكلبه قائلا: “هو أنا بوذي؟”.

وأضاف: “الفيديو به مزاح تطور بالفعل، لكن هذا يرجع إلى العلاقة الوطيدة بيننا… لم يكن هناك كلب للسجود له، وأنا أعتذر عن هذه الجملة، والفيديو لم يكن للنشر بل كان للمزاح”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق مقطع فيديو للطبيب عمرو خيري، وقالوا إنه ظهر فيه وهو يأمر أحد الممرضين المسنين بالسجود لكلبه.

المصدر: “القاهرة 24”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417145

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