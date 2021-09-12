كل الوطن – وكالات: أعلن الدكتور حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون في مصر، عبر موقع “فيسبوك” وفاة زوجته الفنانة إيمان خيري شلبي، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وإيمان خيري شلبي هي الابنة الصغري للروائي الراحل خيري شلبي وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأعلنت قبل أكثر من عام إصابتها بمرض السرطان وبدء رحلة العلاج ووضعت مؤخرا على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة بأحد المستشفيات حيث قضت نحو 25 يوما قبل رحيلها.

وشاركت إيمان خيري شلبي في العديد من الأعمال الدرامية، بينها “الكومي” عام 2001، “القضاء في الإسلام” عام 1997، و”الوتد” عام 1996.

مصر.. وفاة فنانة شابة بعد معاناة مع المرض (صورة)

الفنانة إيمان خيري شلبي

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417154