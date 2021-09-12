أحمد العوضي: ياسمين “كانت هتروح فيها” والطبيب قلها روحي اتعشي أنا في إجازة

كل الوطن – وكالات: كشف الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية بعد كتابتها أول تدوينة قبل يومين، مؤكدا أنها أصبحت بخير وخلال أيام ستعود لمصر.

وقال العوضي في مداخلة هاتفية إلى برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON” من سويسرا: “في يوم 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين عبد العزيز المستشفى وكانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية ومن المفترض أنه بعد إجراء تلك العملية تعود لمنزلها في غضون ثلاثة أو أربعة أيام لكن شهدت حالتها تدهور بعد العملية بشكل كبير كان هناك إهمالا جسيما في متابعة حالها مما أدى لمضاعفات”.

ورد الفنان على طبيب برر ما تعرضت له ياسمين عبد العزيز قائلا: “مينفعش نغسل الماء بالماء وندافع ونبرر وخلاص ما حدث هو إهمال جسيم وفشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها دون النظر لحالة ياسمين عبد العزيز وكانت هتروح فيها، وهقول حاجة حصلت ياسمين كلمت الدكتور وقالته أنا بموت ضحك وقال: أنا في إجازة وروحي اتعشي واتمشي ده اسمه كلام؟ هل ده طبيعي؟”.

وكانت ياسمين عبدالعزيز وجهت رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة الجمعة الماضي، عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، ونشرت فيديو ضم صورا من رحلتها مع العلاج أثناء تواجدها في المستشفى ولم تظهر فيه بوجهها، مصحوبا بأغنية “هنغني كمان وكمان” للفنانة اللبنانية إليسا”.

وغادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولي في 10 أغسطس الماضي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية.

المصدر: “مصراوي”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417157