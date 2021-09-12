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وزير الخارجية الأمير بن فرحان يُعلّق على وثائق حول أحداث 11 سبتمبر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : الأحد 12 سبتمبر 2021 - 2:28 مساءً
وزير الخارجية الأمير بن فرحان يُعلّق على وثائق حول أحداث 11 سبتمبر

كل الوطن – وكالات: قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها، مؤكدا أن المملكة لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده فيصل بن فرحان مع نظيره النمساوي في الرياض، حيث لفت وزير الخارجية السعودي إلى أن الوثائق الأميركية كافة أكدت عدم تورط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية، مشيرا إلى أن السعودية شريكة في مكافحة الإرهاب وستعمل دوما مع حلفائها في هذا المجال.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417161

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