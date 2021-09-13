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الملك سلمان يعفي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 3:39 مساءً
الملك سلمان يعفي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

كل الوطن – الرياض: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء يوم الأحد أمرا ملكيا بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان أعفى المهندس ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.

وأضافت أنه أصدر أمرا ملكيا بتعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وعمل النفيسي نائبا للرئيس السابق حيث أشرف على دراسة كافة إدارات الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين لرفع كفاءة الأداء وتطويرها ولإعادة هيكلتها بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030.

كما شغل منصب مساعد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

والنفيسي حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو، شغل عدة مناصب من أبرزها، نائب الرئيس لشؤون أرامكو، ومديرا عاما للتدريب والتطوير للشؤون العامة في أرامكو، كما أنه عضو في العديد من المجالس والجمعيات.

جدير بالذكر أن العاهل السعودي أصدر أيضا أمرا بتعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد، محافظا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417193

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