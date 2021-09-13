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لافتة إعلان تثير جدلا كبيرا في مصر (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 6:24 مساءً
لافتة إعلان تثير جدلا كبيرا في مصر (صور)

كل الوطن – وكالات: أثارت لافتة إعلان “شقة لوكس بـ2 جنيه” في محافظة الإسكندرية، جدلا واسعا حيث كانت اللافتة معلقة بالقرب من كوبري سيدي جابر، وكتب عليها “شقة سوبر لوكس بـ 2 جنيه بس”.

وأثارت اللافتة الجدل بين المارة الذين انتابتهم الدهشة، متساءلين كيف لأحد أن يعرض شقة بسعر 2 جنيه فقط، وهو ثمن يكفي لشراء أشياء بسيطة.

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ونجح المتسائلون في كشف سر اللافتة “إذ تعتبر لافتة إعلانية لإحدى شركات المشروبات، والتي يصل سعر العبوة 2 جنيه فقط، ومن خلال شراء واحدة منها تقدر على الدخول في سحب يمكنك من الحصول على شقة سوبر لوكس”.

لافتة إعلان تثير جدلا كبيرا في مصر (صور)

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417199

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