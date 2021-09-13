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أمريكا ترصد مكافأة ضخمة لقاء معلومات عن مسؤول في “حزب الله اللبناني”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 6:32 مساءً
أمريكا ترصد مكافأة ضخمة لقاء معلومات عن مسؤول في “حزب الله اللبناني”

كل الوطن – وكالات: أعلنت واشنطن، أنها “تعرض مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل أي معلومات عن مسؤول أمني كبير في حزب الله”.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن “المسؤول الأمني الكبير في الحزب، هو طلال حمية، وهو عمل كمسؤول أمني خارجي للحزب”، مشيرة إلى أنه “مسؤول عن جميع الهجمات التي تنفذها خلايا حزب الله في جميع أنحاء العالم”.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية في أغسطس الماضي أنها تعرض مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال القيادي البارز في حزب الله خليل يوسف حرب المتهم بالإشراف على عمليات الحزب في عدة دول في المنطقة”.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417208

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