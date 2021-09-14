تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنفلسطين.. إتلاف 50 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك” الروسي “عطلت إسرائيل وصولها وتخزينها”كل الوطنالجزائر.. اتهام رئيس حزب “قلب تونس” وشقيقه بتهريب المهاجرينكل الوطنالهند.. حمى الضنك تفتك بالعشراتكل الوطنأمريكا ترصد مكافأة ضخمة لقاء معلومات عن مسؤول في “حزب الله اللبناني”كل الوطن3 أطعمة يجب إزالتها من نظامك الغذائي للمساعدة في وقف مخاطر الخرفكل الوطنلافتة إعلان تثير جدلا كبيرا في مصر (صور)كل الوطنالرئاسة المصرية تعلن تفاصيل لقاء السيسي اليوم مع رئيس وزراء إسرائيلكل الوطنالملك سلمان يعفي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبهكل الوطنالسعودية: ندعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النوويكل الوطنالسعودية تعلن عن تبرعات مالية لدعم “التعاون الإسلامي”

فلسطين.. إتلاف 50 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك” الروسي “عطلت إسرائيل وصولها وتخزينها”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 12:57 صباحًا
فلسطين.. إتلاف 50 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك” الروسي “عطلت إسرائيل وصولها وتخزينها”

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنها أتلفت 50 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك لايت” الروسي المضاد لكورونا فقدت صلاحيتها بسبب تعطيل إسرائيل وصولها وتخزينها، محمّلة تل أبيب المسؤولية.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر “فيسبوك” أنها استلمت الخميس الماضي 50 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك لايت” من مخازنها في رام الله عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضافت أن اللقاحات أخضعت “لسلسلة الإجراءات المعتمدة لضمان سلامتها والتأكد من جودتها، وتبين بعد الفحص والتدقيق تلف هذه الشحنة وعدم صلاحيتها للاستخدام”.

وقالت الوزارة إنها قامت إثر ذلك بإتلاف تلك الكمية والتخلص منها، وحملت السلطات الإسرائيلية المسؤولية في ظل الحاجة الماسة لهذه اللقاحات عن “عرقلة وصولها في الوقت المطلوب وتركها لساعات طويلة في ظروف نقل وتبريد غير مناسبة”.

ودعت الوزارة “كافة الجهات المعنية لتوفير كميات إضافية وكافية من اللقاحات وضمان وصولها بشكل عاجل”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417225

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.