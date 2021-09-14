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مقتل شاب سعودي طار من سيارته إثر انقلابها على طريق جدة مكّة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-14T15:31:03+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 3:31 مساءً
مقتل شاب سعودي طار من سيارته إثر انقلابها على طريق جدة مكّة

كل الوطن – الرياض: لقي شاب سعودي مصرعه بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق جدة مكة، حيث طار من السيارة إثر انقلابها وتدحرجها وارتطم بالأرض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض سيارة الشاب لحادث وانقلابها على الطريق، حيث طار منها إلى ارتفاع كبير قبل أن يهبط ويرتطم بالأرض ليلقى مصرعه.

وأفادت صحيفة “سبق” السعودية، بأن الحادث وقع أمام الكلية التقنية على طريق جدة مكة، أسفر عن وفاة السائق.

وأشارت إلى أن المركبة انحرفت وارتطمت بالرصيف، ما أدى إلى انقلابها.

المصدر: “سبق” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417234

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