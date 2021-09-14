للمرة الأولى.. عملاق طيران الإمارات إلى تركيا

كل الوطن – وكالات: أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، اليوم أنها ستقدم أول خدمة يومية منتظمة بطائرة إيرباص A380 إلى اسطنبول اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك بحسب بيان نشرته الناقلة الإماراتية اليوم الثلاثاء، وسوف تشغل طيران الإمارات طائرة A380 لخدمة إحدى رحلاتها اليومية إلى إسطنبول.

Emirates will introduce its first-ever scheduled @Airbus A380 service to Istanbul, Turkey from 1 October. Travellers to and from Turkey will have a daily opportunity to experience flying on our iconic double-decker superjumbo. https://t.co/0kWmBGJApI#FlyEmiratesFlyBetter@DXBpic.twitter.com/WCGCOlGugs — Emirates Airline (@emirates) September 14, 2021

وتغادر الرحلة “ئي كيه 123” دبي في الساعة 10:45 صباحا وتصل إلى مطار اسطنبول الدولي في الساعة 2:25 بعد الظهر. أما رحلة العودة “ئي كيه 124″، فتقلع من إسطنبول في الساعة 4:25 عصرا وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 9:50 ليلا.

وتوفر طائرة A380، التي ستشغلها طيران الإمارات على خط اسطنبول، 517 مقعدا، بتوزيع الدرجات الثلاث: 14 جناحا خاصا في الدرجة الأولى، و76 مقعدا يتحول إلى سرير مستو تماما في درجة الأعمال و427 مقعدا مريحا في الدرجة السياحية، ما سيزيد السعة لكل رحلة بأكثر من 150 مقعدا مقارنة بطائرة البوينج 777-300ER العاملة حاليا.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في “طيران الإمارات” عدنان كاظم: “نحن متحمسون لانضمام اسطنبول إلى قائمة المدن الكبرى الأخرى التي نخدمها حاليا بطائراتنا A380. لقد نقلت طيران الإمارات، منذ بدأت خدمة تركيا قبل 34 عاما، ما يزيد على 6 ملايين عميل على أكثر من 23 ألف رحلة. وتشكل خدمة A380 إلى تركيا تطورا مهما لعملياتنا في تلك الدولة، ونود أن نشكر جميع شركائنا والجهات ذات الصلة على دعمهم في جعل هذا الأمر حقيقة واقعة”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417254