للمرة الأولى.. عملاق طيران الإمارات إلى تركيا

كل الوطن – وكالات: أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، اليوم أنها ستقدم أول خدمة يومية منتظمة بطائرة إيرباص A380 إلى اسطنبول اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك بحسب بيان نشرته الناقلة الإماراتية اليوم الثلاثاء، وسوف تشغل طيران الإمارات طائرة A380 لخدمة إحدى رحلاتها اليومية إلى إسطنبول.

Emirates will introduce its first-ever scheduled @Airbus A380 service to Istanbul, Turkey from 1 October. Travellers to and from Turkey will have a daily opportunity to experience flying on our iconic double-decker superjumbo. https://t.co/0kWmBGJApI#FlyEmiratesFlyBetter@DXBpic.twitter.com/WCGCOlGugs

— Emirates Airline (@emirates) September 14, 2021