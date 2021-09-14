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مستشار السيسي الصحّي لا يمكنه تحديد موعد شفاء الإعلامي وائل الإبراشي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 8:24 مساءً
مستشار السيسي الصحّي لا يمكنه تحديد موعد شفاء الإعلامي وائل الإبراشي

كل الوطن – وكالات: أفاد محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لشؤون الصحة والوقاية، أن الإعلامي، وائل الإبراشي، مستمر في الحصول على تلقي العلاج حتى يتم شفاؤه.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء DMC”، وفي إطار الحديث عن موعد شفاء وائل الإبراشي، أشار تاج الدين إلى أن “هذا الأمر لا يمكن تحديده، لأن صحة الإنسان تكون في حالة ديناميكية مستمرة”.

في سياق آخر، أشار مستشار السيسي الصحي أن “مصر حصلت على مصادر متعددة منا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا”، لافتا إلى أن “البلاد بدأت في تصنيع اللقاحات”.

وأكد أن شركة “فاكسيرا”، جرى تأهيلها لكي تبدأ في إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا، وهناك مفاوضات جدية لكي تقوم بتصنيع أنواع أخرى من اللقاحات.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417268

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