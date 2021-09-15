العثور على مئات الآلاف من الدولارات المزورة على الأراضي السورية

كل الوطن – وكالات: أعلنت قوى الأمن الداخلي الكردية “الأسايش” في شمال شرق سوريا، عن القبض على 209 أشخاص ممن تورطوا في الترويج والاتجار بالعملة الأمريكية المزورة.

وقالت “الأسايش” في بيان إنه “انتشر في الآونة الأخيرة و بكميات كبيرة عملة الدولار المزورة بمختلف فئاتها في الأسواق والمحلات التجارية والصناعية ضمن الحرب الخاصة التي تمارس على مناطقنا من الجانب الاقتصادي حيث تعمل بعض الجهات باستخدام ضعيفي الأنفس وشبكات النصب والاحتيال لاستغلال أبناء شعبنا وترويج وإدخال العملة المزورة إلى الأسواق في محاولة منهم الإضرار بإقتصاد وموارد مناطقنا بسبب التأثير المباشر لسعر صرف الدولار الأمريكي على الأسواق.

وتابع البيان أنه “انطلاقا من واجباتنا في الحفاظ على الأمن الاقتصادي في مجتمعاتنا بكافة و بقرار من القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 2021 / 7 / 14 وظفت مكافحة الجريمة المنظمة كل طاقاتها لمتابعة الأسواق و الحد من ترويج العملة المزورة حيث تمكنت من توقيف 209 مئتين و تسع أشخاص ممن تورطوا في الترويج و الاتجار بالعملة المزورة كما ضبط بحوزتهم 473000 دولارا أمريكيا مزورا، كان منها 335100 دولار مزور في إقليم الرقة بسبب موقعها و مساحتها الجغرافية و اتساع خطوط التماس فيها و انتشار العديد من خطوط التهريب”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417284