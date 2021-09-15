تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالسعودية تؤكد التزامها بتحقيق إصلاحات بعيدة المدى بشأن تمكين المرأةكل الوطنمستوطنون يعتدون على منازل في الخليلكل الوطنالعثور على مئات الآلاف من الدولارات المزورة على الأراضي السوريةكل الوطنانطلاق مؤتمر أبل والكشف عن iPad جديدكل الوطنمستشار السيسي الصحّي لا يمكنه تحديد موعد شفاء الإعلامي وائل الإبراشيكل الوطنللمرة الأولى.. عملاق طيران الإمارات إلى تركياكل الوطنشقيق الرئيس سعيّد: الأزمات العميقة تعلن دائما نهاية نخب حاكمة وميلاد أخرىكل الوطنالإمارات.. حريق ضخم في مصنع للإطاراتكل الوطنفلسطين.. إتلاف 50 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك” الروسي “عطلت إسرائيل وصولها وتخزينها”كل الوطنالجزائر.. اتهام رئيس حزب “قلب تونس” وشقيقه بتهريب المهاجرين

السعودية تؤكد التزامها بتحقيق إصلاحات بعيدة المدى بشأن تمكين المرأة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 2:38 مساءً
السعودية تؤكد التزامها بتحقيق إصلاحات بعيدة المدى بشأن تمكين المرأة

كل الوطن – الرياض: أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله ‏المعلمي، التزام المملكة بتحقيق إصلاحات بعيدة المدى تتعلق بتعزيز تمكين المرأة.‏

وقال المعلمي، في كلمة ألقاها أمام المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن حكومة المملكة “لا تألوا جهدا في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة ‏وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، ‏حيث يأتي ذلك من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية بهدف تسريع ‏تحقيق رؤية المملكة 2030”.

وأكد المعلمي دعم السعودية للخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022 – ‏‏2025، كما رحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو غوتيريش، بتعيين الأردنية سيما سامي بحوث مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الأربع ‏سنوات المقبلة، مؤكدا “استمرار دعم حكومة المملكة الكامل لها خلال أداء ولايتها لثقتنا ‏الكاملة في قدرتها على قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحكمة وثبات وتوازن، الأمر الذي تتطلبه هذه ‏الفترة الحاسمة”.‏

وجدد المعلمي “تأكيد موقف المملكة الثابت ضد اللغات شديدة الحساسية والمثيرة للجدل غير المتفق ‏عليها، التي تضمنها نص الخطة الإستراتيجية 2022 – ‏‏2025، مع التأكيد على هيئة الأمم المتحدة ‏للمرأة على ضرورة أخذ حق سيادة الدول ومواءمة برامجها القطرية مع الأولويات الوطنية وضمن ‏الأطر التشريعية للدول بعين الاعتبار”.‏

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417295

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.