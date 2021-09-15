تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنقيس سعيد ينتقد من يدعون الخوف على دستور تونسكل الوطنالسعودية تؤكد التزامها بتحقيق إصلاحات بعيدة المدى بشأن تمكين المرأةكل الوطنمستوطنون يعتدون على منازل في الخليلكل الوطنالعثور على مئات الآلاف من الدولارات المزورة على الأراضي السوريةكل الوطنانطلاق مؤتمر أبل والكشف عن iPad جديدكل الوطنمستشار السيسي الصحّي لا يمكنه تحديد موعد شفاء الإعلامي وائل الإبراشيكل الوطنللمرة الأولى.. عملاق طيران الإمارات إلى تركياكل الوطنشقيق الرئيس سعيّد: الأزمات العميقة تعلن دائما نهاية نخب حاكمة وميلاد أخرىكل الوطنالإمارات.. حريق ضخم في مصنع للإطاراتكل الوطنفلسطين.. إتلاف 50 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك” الروسي “عطلت إسرائيل وصولها وتخزينها”

قيس سعيد ينتقد من يدعون الخوف على دستور تونس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 3:28 مساءً
قيس سعيد ينتقد من يدعون الخوف على دستور تونس

كل الوطن – وكالات: انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، “من يدعون الخوف اليوم على الدستور وعلى دستورية الإجراءات”.

وقال خلال لقائه بالعميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ: ”خائفين على الدستور.. اما السرقة دستورية؟ والأموال في الخارج دستورية؟”

وأضاف: ”التنظيم المؤقت للسلط موجود.. وعندي من النصوص ما لا يعرفونه”.

وأوضح: ”المفارقة الكبرى في تونس أن الدستور صار أداة لإضفاء مشروعية وهمية على نص شرعي غير مشروع”.

وتابع مستطردا: ”ولاخر قال في حيرة.. لسنا في حيرة من أمرنا، الطريق واضحة وهي الطريق اللي سار فيها الشعب”.

وأظهر سعيد وثيقة تاريخية من صحيفة العمل، جاءت فيها تصريحات للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. وعلق سعيد على الوثيقة قائلا: ”بورقيبة يتحدث عن الدستور فيقول إنه قابل للتطور بتطور الزمان.. نقعدوا أحنا في دستور 2014 ما يتمسش بش كل واحد يأخذ بايو؟ الدستور ضمان للحقوق والحريات، وما مسيناهمش ومنيش قابل نمس بحقوق أي كان والعدل أساس الدولة.. وفاعليته موقوفة على مستوى الأفراد الأخلاقي فضلا عن كفاءتهم”.

المصدر: الصباح نيوز

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417299

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.