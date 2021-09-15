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السعودية.. هيئة الغذاء والدواء تحذر من مياه “نانو”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 3:32 مساءً
السعودية.. هيئة الغذاء والدواء تحذر من مياه “نانو”

كل الوطن – الرياض: حذرت هيئة الغذاء والدواء في السعودية من استهلاك مياه “نانو” حجم 250 مل، 2 لتر، و5 لترات من إنتاج مصنع شركة أبناء محمد إبراهيم الحازمي (مصنع نانو) في محافظة القنفذة بمنطقة مكة.

وقالت الهئية إن مياه “نانو” تجاوزت الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وأوضحت أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محليا خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية في ما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ10 أجزاء في البليون.

وأوضحت أن نتائج التحاليل المخبرية للعينات تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب المنتج من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لذلك المنتج، حتى يتم الالتزام بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.

وأكدت أنها تواصل مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.

يذكر أن مادة البرومات تنشأ نتيجة تعرض مادة البرومايد الموجودة في المياه بشكل طبيعي إلى عمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون فتتحول مادة البرومايد إلى برومات والتي أثبتت الدراسات أن لها آثار سلبية على الصحة ولذا وضعت لها الجهات الرقابية في العالم حدودا لهذه المادة في مياه الشرب المعبأة لضمان سلامتها.

المصدر: صحيفة “عكاظ” السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417302

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