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وزير الحرس الوطني السعودي يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات عربية وأجنبية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 3:35 مساءً
وزير الحرس الوطني السعودي يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات عربية وأجنبية

كل الوطن – وكالات: شهد وزير الحرس الوطني السعودي، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم وشراكة على هامش انعقاد “قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021”.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن “مذكرة التفاهم الأولى كانت بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك” بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)”.

وأشارت “واس” إلى أن “مذكرة التفاهم الثانية وقعت بين “كيمارك” ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وشركة فايزر”.

أما مذكرة التفاهم الثالثة، فكانت بين “كيمارك” ووزارة الاستثمار وشركة “أسترازينيكا”، إذ تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية للشركات المحلية والشركات العالمية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة.

المصدر: “واس”

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المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417306

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