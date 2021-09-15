السعودية.. مواطن يسرق سيارة ويدهس فتاتين يقع في أيدي الشرطة

كل الوطن – وكالات: ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم في السعودية مواطنا لدهسه فتاتين داخل حي سكني وهروبه من مكان الحادث، بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث، “فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة”.

مواطن دهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بمنطقة الخبر

كانه داهس طير أو قطة ولا اهتم بالامر و استمر بعمله pic.twitter.com/4AIDKiFt8G — عبدالرحمن سعد الحارثي (@a_s_Harthi) September 15, 2021

وأضاف أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر لافتا إلى أن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل مؤكدا إيقافه لاستكمال الاجراءات النظامية الاولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

وفي سياق متصل كشفت مصادر أخرى عن آخر تطورات الوضع الصحي للفتاتين اللتين تعرضتا للدهس وذكرت المصادر وفقا لصحيفة “سبق” أن الفتاتين تلقتا الخدمة الطبية اللازمة لحالتهما مؤكدة أن وصعهما الصحي مستقر.

وقالت المصادر إن الفتاتين منومتين تحت الملاحظة والمتابعة من قبل أحد الاستشاريين المتخصصين بجراحة المخ والأعصاب.

المصدر: “سبق”+”أخبار24”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417309