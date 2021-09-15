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تحرك قضائي ضد فيفي عبده بعد فيديو الرقص المثير للجدل

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 7:06 مساءً
تحرك قضائي ضد فيفي عبده بعد فيديو الرقص المثير للجدل

كل الوطن – وكالات: قالت مصادر قضائية في مصر إن جهات التحقيق قررت إحالة البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد الراقصة فيفي عبده، إلى نيابة الاستئناف للتحقيق فيه.

ويتهم المحامي الراقصة بالتحريض على الفسق والفجور، من خلال الرقص في فيديو كانت ترتدي فيه فيفي عبده “البشكير”، ما أثار غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد رواج هذا الفيديو على منصة فيسبوك.

وأوضح المحامي في بلاغه للنائب العام المصري أن الفيديو أثار غضب رواد فيس بوك، لأنه يتنافى مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، ما يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات وجاء بنص المادة 25، معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية، ونلتمس فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديم الراقصة فيفي عبده للمحاكمة.

وأضاف مقدم البلاغ أنها لم تكن تلك المرة الأولى التي تعرضت فيها فيفي عبده لهجوم من رواد مواقع التواصل، حيث تعرضت فيفي عبده لهجوم شديد بعد ظهورها من الروف، وهي ترقص على أغنية أماكن السهر، من غناء عمرو دياب.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو، ترتدي هوت شورت جينز وتوب أسود اللون وبعض الإكسسوار، وأن الراقصة نشرت فيديو على حسابها الشخصي فيس بوك، وعلقت بقولها: “مساء الفل مع أحلى غروب شمس”، ورقصت عليها على أغنية أماكن السهر عمرو دياب ولقي فيديو فيفي عبده حالة من السخرية والتعليقات السلبية، حيث جاءت بعض التعليقات كالتالي: “هي الناس تكبر تعقل ولا دي تتجنن، وكل ما أشوفك بتتنطي كده وجع كعوب رجلي وظهري يحل عليا.. يا شيخة منك لله”.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417311

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