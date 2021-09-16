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مصر.. تصفية مجرم شديد الخطورة أعدم زوجتيه ومحكوم في 17 جناية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 16 سبتمبر 2021 - 1:49 مساءً
مصر.. تصفية مجرم شديد الخطورة أعدم زوجتيه ومحكوم في 17 جناية

كل الوطن – وكالات: تمكن قطاع الأمن المصري من القضاء على “أبو فياض” أحد أساطير الإجرام في قنا، والفار من أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، في قضايا مختلفة.
وبمطالعة السجل الإجرامي لأبي فياض، تبين أنه هارب ومحكوم عليه في 17 جناية، منها حكم بالإعدام في قضية قتل عمد، فضلا عن 11 حكما بالسجن المؤبد، وأحكام أخرى بالسجن لمدة 34 سنة، في قضايا متنوعة.
وكشفت التحريات أن أبو فياض، وفور استشعاره وصول الشرطة إلى مكان تواريه، أدخل زوجتيه إلى إحدى الغرف وأطلق النار عليهما فقتلهما، ثم شرع في إطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة، التي طالبته بتسليم نفسه، إلا أنه رفض وواصل إطلاق النار حتى اضطر رجال الشرطة لتصفيته. وبتفتيش مسكن أبو فياض عثرت قوات الشرطة على قاذف RBJ ورشاشين، و8 بنادق، وطبنجتين، و4 قنابل يدوية، و4 هواتف، وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وسترتين واقيتين، ومنظار، وكمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو غرام، و4 سيارات إحداها مبلغ بسرقتها، ودراجة نارية، وزجاجة تحوى مادة الزئبق الأحمر، وكمية من البارود الأسود، ومبلغ مالي.
وتم إخطار النيابة العامة بتفاصيل ما جرى، وتحرير محضر رسمي، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث، وناظر جثث “أبو فياض” وزوجتيه، وأمرت بالتشريح، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرّحت بالدفن، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417316

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