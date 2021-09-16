شاهد.. ردة فعل مؤثرة لمعلمة سورية مصابة بالسرطان بعد تلقيها خبر تكفل الملك سلمان بعلاجها

كل الوطن – وكالات: انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ردة فعل معلمة سورية مصابة بالسرطان بعد تلقيها خبر تكفل علاجها على نفقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز .

ونشرت صفحات عدة مقطع الفيديو المؤثر، يظهر المعلمة وهي تعطي درسا للتلاميذ داخل الصف، ويدخل فريق ويبلغها بتحمل نفقة علاجها، حيث بدأت المعلمة بالبكاء، معربة عن شكرها للملك.

هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع، متمنين الشفاء للمعلمة ومثنيين على هذه المبادرة.

ردة فعل معلمة سورية مصابة بالسرطان بعد تلقيها خبر تكفل علاجها على نفقة الملك سلمان بن عبدالعزيز 🤍 By : @saalhulkpic.twitter.com/egGfyUXQEE — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) September 14, 2021

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417318