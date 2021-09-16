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كويتية تطالب بحق المرأة في الحصول على سكن

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : الخميس 16 سبتمبر 2021 - 2:15 مساءً

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417325

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