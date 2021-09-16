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صورة تشعل حربا بين مشهورتين على وسائل التواصل (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 16 سبتمبر 2021 - 2:21 مساءً

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417328

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