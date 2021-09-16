تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنبيل غيتس يحدد “الحل الوحيد” للتغلب على أي وباءكل الوطنصورة تشعل حربا بين مشهورتين على وسائل التواصل (فيديو)كل الوطنكويتية تطالب بحق المرأة في الحصول على سكنكل الوطنأردني يقدم لابنته هدية قيّمة في حفل زفافها (فيديو)كل الوطنقيس سعيد ينتقد من يدعون الخوف على دستور تونسكل الوطنالسعودية تؤكد التزامها بتحقيق إصلاحات بعيدة المدى بشأن تمكين المرأةكل الوطنمستوطنون يعتدون على منازل في الخليلكل الوطنالعثور على مئات الآلاف من الدولارات المزورة على الأراضي السوريةكل الوطنانطلاق مؤتمر أبل والكشف عن iPad جديدكل الوطنمستشار السيسي الصحّي لا يمكنه تحديد موعد شفاء الإعلامي وائل الإبراشي

بيل غيتس يحدد “الحل الوحيد” للتغلب على أي وباء

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : الخميس 16 سبتمبر 2021 - 2:51 مساءً
بيل غيتس يحدد “الحل الوحيد” للتغلب على أي وباء

كل الوطن – وكالات: أعرب الملياردير بيل غيتس عن قلقه إزاء عدم استعداد العالم لأوبئة جديدة محتملة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو تطوير لقاح خلال 100 يوم وإنتاجه بالحجم الكافي خلال الـ100 يوم التالية.

وقال غيتس في حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال”: “أنا قلق بعض الشيء لأن الاهتمام بالجاهزية لمواجهة الأوبئة أقل مما توقعته”.

وأضاف أن “الحل الحقيقي الوحيد لهذه القضية هو امتلاك مصانع قادرة على إنتاج الكمية الكافية من اللقاحات خلال 100 يوم… وهذا أمر قابل للتحقيق”.

وكانت مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية قد دعت الدول مؤخرا إلى استثمار المزيد في أنظمة الرعاية الصحية، بما في ذلك في إنتاج اللقاحات.

وأشارت المؤسسة بقلق إلى عدم المساواة في توزيع اللقاحات المضادة لفيورس كورونا بين الدول الغنية والفقيرة حول العالم، حيث تم إعطاء 49 مليون جرعة من اللقاحات في إفريقيا خلال النصف الأول من العام، مقابل 43 مليون جرعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وحدها.

المصدر: وول ستريت جورنال

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417331

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.