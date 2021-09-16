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الصحّة الفلسطينية تحذّر من موجة كورونا رابعة قوية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : الخميس 16 سبتمبر 2021 - 3:48 مساءً
الصحّة الفلسطينية تحذّر من موجة كورونا رابعة قوية

كل الوطن – وكالات: أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور كمال الشخرة اليوم، أن “الموجة الرابعة تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة وخاصة أن الطفرة الحالية سريعة الإنتشار”.

وأكد الشخرة أن “إصابات كورونا تواصل الارتفاع في فلسطين في مؤشر خطير للحالة الوبائية، وخاصة أن هناك 193 حالة خطيرة منهم 79 حالة في العناية المكثفة”.

وقال الشخرة لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية أن “نسبة الإصابات في قطاع غزة كبير جدا حيث بلغت النسبة 30% من مجمل ما يتم فحصه في حين بلغت نسبة الإصابات في الضفة المحتلة 15.7 % رغم إعطاء اللقاحات”.

وكشف أن الموجة الرابعة تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة مطالبا المواطنين بالالتزام حتى لا تكون هناك اجراءات مشددة خلال الأيام القادمة.

وفي سياق متصل قال مدير مستشفى غزة الأوروبي، يوسف العقاد، حول تطورات الحالة الوبائية لكورونا: “الحالات المصابة بفيروس كورونا تتزايد يوما بعد يوم، وعدد الحالات المدخلة لمشفى غزة الأوروبي وصل لـ 38 حالة على أسرة العناية المركزة”

وأضاف: “نحن بصدد افتتاح قسم جديد للعناية المركزة حتى نكون قادرين على الاستمرار في تقديم خدمات آمنة للمصابين بفيروس كورونا، ولا زلنا في مرحلة التجريب وقطعنا شوطا كبيرا في ترتيبها”.

وأكد: أن “الموجة الجديدة من الجائحة استهدفت جميع الفئات العمرية على عكس الموجة الأولى والثانية التي استهدفت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة”.

وأشار العقاد إلى أن “الجزء الأكبر من الحالات المصابة بالوباء وبحاجة لدخول المشفى ورعاية طبية غير مطعمين باللقاح”.

وقال إن “الخدمات الطارئة لا زالت متوفرة بالمستشفى وقادرون على تقديم الخدمات الجراحية، وإذا كان المريض بحاجة لنقله لمشفى أبو يوسف النجار بناء على تشخيصه يتم نقله إليه، وطواقمنا بالأوروبي هي من تقوم بإجراء العمليات الجراحية وبقاء المريض بالمشفى حتى التعافي والخروج للمنزل”.

المصدر: “معا”+RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417334

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