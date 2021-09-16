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فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة في مول “سيتي ستارز” في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 16 سبتمبر 2021 - 6:20 مساءً
فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة في مول “سيتي ستارز” في مصر

كل الوطن – وكالات: رصدت الكاميرات الداخلية لمول سيتي ستارز في مصر، لحظة إقدام فتاة على الانتحار من الدور السادس للمول، حيث أثار انتشار الفيديو جدلا واسعا في مصر.

ورصدت الكاميرات الفتاة تتجول في المول، ثم وقفت مرة واحدة لمدة 3 دقائق ثم سحبت كرسي مجاور لها، وقفزت في ثوان، حيث حاول أحد الأشخاص اللحاق بها ولكنه فشل.

وبدأت في وقت متأخر من مساء الأربعاء جهات التحقيق، إجراءاتها في انتحار الفتاة بمول سيتي ستارز، حيث تم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمول، وتحديدا كاميرات الدور السادس الذي سقطت منه الفتاة، وكاميرات مراقبة الكافيهات المحيطة بمكان السقوط، حيث ما زالت التحقيقات مستمرة حتى اللحظة.

وتتعذر RT عن نشر الفيديو لما يحتويه من مشاهد..

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417337

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