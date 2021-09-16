أطباء يُوضّحون كيفية التخلّص من الأرق دون أدوية

كل الوطن – وكالات: أعلن أطباء مستشفى مايو الأمريكي، أنه يمكن التخلص من الأرق بتغيير العادات ونمط الحياة اليومي.

وتشير صحيفة Daily Express البريطانية، نقلا عن خبراء المستشفى، إلى أن “نوعية النوم أكثر أهمية من عدد ساعات النوم”.

وتضيف، يساعد النشاط البدني اليومي والالتزام بوقت محدد للخلود للنوم والاستيقاظ، على التخلص من الأرق. كما يجب الامتناع عن تناول الطعام على الأقل قبل 1-2 ساعة من الخلود للنوم. ويمكن أن يساعد شرب كوب حليب دافئ أو شاي البابونج على النوم بسرعة.

ووفقا للخبراء، “يفضل حل جميع المشكلات وتنفيذ المهام في النهار، وليس قبل النوم بساعتين، وذلك لكي يحصل الدماغ على الوقت الكافي للاسترخاء”.

وكما هو معروف، الأشخاص الذين يعانون من الأرق هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.

ومن الأسباب الشائعة لمشكلات النوم، الإجهاد، والإضاءة غير المريحة ، فراش غير مريح، درجات الحرارة العالية أو المنخفضة، ضوضاء الشارع. كما يمكن أن يسبب شرب الكحول والكافيين والنيكوتين، الأرق أيضا.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417343