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احتراق منزل الفنان المصري شريف منير

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : الخميس 16 سبتمبر 2021 - 8:30 مساءً
احتراق منزل الفنان المصري شريف منير

كل الوطن – وكالات: كشف الفنان شريف منير، الخميس، عن نشوب حريق في منزله في منطقة المقطم، حيث أدى الحريق إلى حدوث خسائر بالمنزل.

ونشر منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الخميس، مجموعة صور لمنزله بعد حدوث الحريق وكتب معلقا: “الحمدلله.. قدّر ولطف.. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمد لله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق”.

وتابع: “الحمدلله قدر الله وما شاء فعل.. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت.. لإني بصور من ٧ صباحا وده حصل وانا مش موجود”.

المصدر: المصري اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417345

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