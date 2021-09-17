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تعرّض سائق حافلة فلسطيني للطعن في القدس على يد شبان يهود

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 1:56 مساءً
تعرّض سائق حافلة فلسطيني للطعن في القدس على يد شبان يهود

كل الوطن – وكالات: أصيب سائق حافلة فلسطيني بجروح متوسطة بعد تعرضه للطعن على يد شبان يهود في القدس، اليوم الجمعة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلي “مكان”.

وفي تفاصيل الواقعة، أصيب صباح اليوم سائق حافلة عامة عربي مقدسي، في الأربعينات من العمر، بجروح متوسطة، إثر تعرضه للطعن في حي غفعات شاؤول بغرب القدس.

ووقع الحادث خلال شجار اندلع بين المعتدى عليه وركاب سيارة خصوصية كان يقودها 3 شبان من اليهود المتدينين إثر تصادم السيارة والحافلة التي كان يقودها الفلسطيني، وهي تابعة لشركة “إيجيد”.

ووصلت قوات معززة من الشرطة والطواقم الطبية إلى موقف الحافلات التابع للشركة في الحي، وتم نقل الجريح إلى المستشفى في المدينة لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة تحقيقاتها.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417349

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