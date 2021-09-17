د. عبدالمجيد الجلاَّل: تٌريد من إيران أفعالاً لا مجرد أقوال!

كشف قبل أيامٍ معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون الخليجية السيد علي رضا عنايتي أنَّ المباحثات بين السعودية وإيران تسير في الاتجاه الصحيح ، وأنَّ السعودية جادة في محادثاتها مع إيران، ولم يكن لدى الجانبين شروط مسبقة لبدء التفاوض !

لكن ، من جهة أخرى ، ادعى السيد عنايتي أن السعودية اتخذت نهجاً جديداً في التعامل مع قضايا المنطقة ، وأنَّ سلوكها في ​اليمن​ ، اختلف عن السابق !

وهذا ادعاء غير صحيح بالمرة ، فالسياسة السعودية ثابتة بشأن مُستقبل اليمن ، لجهة بناء وطن يمني مستقل ، تُشرف عليه حكومة جامعة ، تضم كل التيارات اليمنية الرئيسة ، ولكن سلطة الأمر الواقع ماثلة في جماعة الحوثي ، تضع العصي في الدواليب ، وتُصر على الاستئثار لوحدها بالسلطة المُطلقة ، وتُصر أكثر على تطبيق فكرٍ أيديولوجي مرفوض ، لدى شريحة واسعة من المجتمع اليمني ، وكل ذلك تمَّ ، ويتَّم، بدعمٍ إيراني واضح !

إذن المواقف السعودية تجاه اليمن لم تتغير البتَّة ، ولم تكن في يومٍ من الأيام ، من القوى المُزعزعة لاستقرار وأمن اليمن ، فما يجري فيه من فوضى ، واضطراب ، واقتتال ، مسؤولٌ عنه الحوثي دون سواه !

على كل حالٍ ، السعودية ، لديها رغبة شديدة ، في خفض التصعيد مع إيران ، بما يخدم أمن واستقرار المنطقة ، والتوصل إلى تفاهمات معها ، حول كل القضايا العالقة بين البلدين ، بدليل حرصها على إجراء مباحثات معها ، برعاية عراقية ، منذ مارس الماضي ، عبر جولاتٍ ثلاث ، والأمل أن تكون الجولة الرابعة قريباً جداً !

ولكن استمرار هذه المباحثات بين البلدين ، وتأمين نجاحها ، وتحقيق المُستهدف منها ، يحتاج إلى نوايا حسنة، ومبادرات إيجابية !

وحتى الآن ، مع الأسف الشديد ، لا نسمع من إيران إلا مجرد أقوال تنقصها الأفعال على أرض الواقع ، فلا تزال تمارس سياسة التدخل السافر في الشؤون العربية ، آخرها ، ضد انتفاضة سكان درعا ، بتسليط الميليشيات الطائفية الموالية لها ، بالتعاون مع النظام السوري ، لقمع وتهجير وقتل سكان درعا ، ومن المؤسف أنَّ المجتمع الدولي الذي يتشدق بحقوق الإنسان ، يصمُّ أُذنيه عن كل ما يجري في درعا !

أكثر من ذلك ، لا تزال إيران تمد الحوثي بالسلاح والذخيرة ، وتُشجعه على قصف الأراضي السعودية ، بالصواريخ الإيرانية ، وتُشجعه كذلك ، على رفض كل الحلول لإنهاء مأساة اليمن ، حتى يظل رهينة تحت سيطرة وهيمنة جماعة الحوثي ، ذراع إيران في المنطقة !

خلاصة القول ، الملفات العالقة بين البلدين لا تقتصر على الملفات المُشار إليها أعلاه ، فهناك ملفات : النووي الإيراني ، وأمن التجارة البحرية في الخليج وبحر عمان ، وبناء علاقات طبيعية مع دول المنطقة تحترم السيادة وحُسن الجوار ، بعيداً عن نشر الفوضى والخراب ، والأمر كله كما قلتُ سابقاً ، بحاجة إلى نوايا حسنة ، وإرادة حاسمة من طرف إيران لتقديم أوراقها إلى المجتمع الدولي ، كدولة ، لا كثورة ، تعمل مع كل دول المنطقة ، ومع العالم كله ، على نشر الأمن والاستقرار في منطقةٍ عانت كثيراً من تغولها وتدخلاتها السافرة !

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417353