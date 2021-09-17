تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: تٌريد من إيران أفعالاً لا مجرد أقوال!كل الوطنتعرّض سائق حافلة فلسطيني للطعن في القدس على يد شبان يهودكل الوطنأطباء يُوضّحون كيفية التخلّص من الأرق دون أدويةكل الوطنالصحّة الفلسطينية تحذّر من موجة كورونا رابعة قويةكل الوطنبيل غيتس يحدد “الحل الوحيد” للتغلب على أي وباءكل الوطنصورة تشعل حربا بين مشهورتين على وسائل التواصل (فيديو)كل الوطنكويتية تطالب بحق المرأة في الحصول على سكنكل الوطنأردني يقدم لابنته هدية قيّمة في حفل زفافها (فيديو)كل الوطنقيس سعيد ينتقد من يدعون الخوف على دستور تونسكل الوطنالسعودية تؤكد التزامها بتحقيق إصلاحات بعيدة المدى بشأن تمكين المرأة

د. عبدالمجيد الجلاَّل: تٌريد من إيران أفعالاً لا مجرد أقوال!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 2:31 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: تٌريد من إيران أفعالاً لا مجرد أقوال!

كشف قبل أيامٍ معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون الخليجية السيد علي رضا عنايتي أنَّ المباحثات بين السعودية وإيران تسير في الاتجاه الصحيح ، وأنَّ السعودية جادة في محادثاتها مع إيران، ولم يكن لدى الجانبين شروط مسبقة لبدء التفاوض !
لكن ، من جهة أخرى ، ادعى السيد عنايتي أن السعودية اتخذت نهجاً جديداً في التعامل مع قضايا المنطقة ، وأنَّ سلوكها في ​اليمن​ ، اختلف عن السابق !
وهذا ادعاء غير صحيح بالمرة ، فالسياسة السعودية ثابتة بشأن مُستقبل اليمن ، لجهة بناء وطن يمني مستقل ، تُشرف عليه حكومة جامعة ، تضم كل التيارات اليمنية الرئيسة ، ولكن سلطة الأمر الواقع ماثلة في جماعة الحوثي ، تضع العصي في الدواليب ، وتُصر على الاستئثار لوحدها بالسلطة المُطلقة ، وتُصر أكثر على تطبيق فكرٍ أيديولوجي مرفوض ، لدى شريحة واسعة من المجتمع اليمني ، وكل ذلك تمَّ ، ويتَّم، بدعمٍ إيراني واضح !
إذن المواقف السعودية تجاه اليمن لم تتغير البتَّة ، ولم تكن في يومٍ من الأيام ، من القوى المُزعزعة لاستقرار وأمن اليمن ، فما يجري فيه من فوضى ، واضطراب ، واقتتال ، مسؤولٌ عنه الحوثي دون سواه !
على كل حالٍ ، السعودية ، لديها رغبة شديدة ، في خفض التصعيد مع إيران ، بما يخدم أمن واستقرار المنطقة ، والتوصل إلى تفاهمات معها ، حول كل القضايا العالقة بين البلدين ، بدليل حرصها على إجراء مباحثات معها ، برعاية عراقية ، منذ مارس الماضي ، عبر جولاتٍ ثلاث ، والأمل أن تكون الجولة الرابعة قريباً جداً !
ولكن استمرار هذه المباحثات بين البلدين ، وتأمين نجاحها ، وتحقيق المُستهدف منها ، يحتاج إلى نوايا حسنة، ومبادرات إيجابية !
وحتى الآن ، مع الأسف الشديد ، لا نسمع من إيران إلا مجرد أقوال تنقصها الأفعال على أرض الواقع ، فلا تزال تمارس سياسة التدخل السافر في الشؤون العربية ، آخرها ، ضد انتفاضة سكان درعا ، بتسليط الميليشيات الطائفية الموالية لها ، بالتعاون مع النظام السوري ، لقمع وتهجير وقتل سكان درعا ، ومن المؤسف أنَّ المجتمع الدولي الذي يتشدق بحقوق الإنسان ، يصمُّ أُذنيه عن كل ما يجري في درعا !
أكثر من ذلك ، لا تزال إيران تمد الحوثي بالسلاح والذخيرة ، وتُشجعه على قصف الأراضي السعودية ، بالصواريخ الإيرانية ، وتُشجعه كذلك ، على رفض كل الحلول لإنهاء مأساة اليمن ، حتى يظل رهينة تحت سيطرة وهيمنة جماعة الحوثي ، ذراع إيران في المنطقة !
خلاصة القول ، الملفات العالقة بين البلدين لا تقتصر على الملفات المُشار إليها أعلاه ، فهناك ملفات : النووي الإيراني ، وأمن التجارة البحرية في الخليج وبحر عمان ، وبناء علاقات طبيعية مع دول المنطقة تحترم السيادة وحُسن الجوار ، بعيداً عن نشر الفوضى والخراب ، والأمر كله كما قلتُ سابقاً ، بحاجة إلى نوايا حسنة ، وإرادة حاسمة من طرف إيران لتقديم أوراقها إلى المجتمع الدولي ، كدولة ، لا كثورة ، تعمل مع كل دول المنطقة ، ومع العالم كله ، على نشر الأمن والاستقرار في منطقةٍ عانت كثيراً من تغولها وتدخلاتها السافرة !

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417353

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.