السعودية.. إلقاء القبض على 4 أشخاص نشروا فيديو لمحاولتهم اشعال النار برجل

كل الوطن – الرياض: اعتقلت الشرطة السعودية 4 أشخاص نشروا مقطعا مصورا وهم يقومون بسكب مادة خطيرة على رجل بهدف اشعال النار فيه.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة الحدود الشمالية أن الجهات الأمنية قبضت على 4 أشخاص متورطين في الحادثة.

ولفت المتحدث إلى أن فعلتهم ” تنطوي على المساس بالنظام العام المجرّم وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وذكر بيان الشرطة أنه جرى اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين في القضية، وإحالتهم للنيابة العامة.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417355