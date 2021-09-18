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وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : السبت 18 سبتمبر 2021 - 1:38 صباحًا
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

كل الوطن – وكالات: أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1962.

عبد العزيز بوتفليقة (2 مارس 1937، وجدة – 18 سبتمبر 2021)، الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس السابع منذ الاستقلال. في جانفي 2005 عيّنه المؤتمر الثامن رئيساً لحزب جبهة التحرير الوطني. ولد بمدينة وجدة المغربية، التحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في 19 من عمره في عام 1956. في نوفمبر 2012 تجاوز في مدة حكمه مدة حكم الرئيس هواري بومدين ليصبح أطول رؤساء الجزائر حكماً.

وفي 23 فيفري 2014 أعلن وزيره الأول عبد المالك سلال ترشحه لعهدة رئاسية رابعة وسط جدال حاد في الجزائر حول صحته ومدى قدرته على القيام بمهامه كرئيس دولة ترشح لعهدة خامسة وسط جدل كبير في الشارع الجزائري حيث قابل الشعب ترشحه بالرفض لحالته الصحية بعد خروجهم في مظاهرات 22 فيفري 2019 ليعلن اسقالته يوم 2 افريل 2019 حيث تم تعيين رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح كرئيس دولة بالنيابة من طرف المجلس الدستوري.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417360

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