تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنأمير سعودي معلقا على مقطع فيديو: برأيي لبنان انتهىكل الوطنوفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقةكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل:السعودية تٌريد من إيران أفعالاً لا مجرد أقوال!كل الوطنتعرّض سائق حافلة فلسطيني للطعن في القدس على يد شبان يهودكل الوطنأطباء يُوضّحون كيفية التخلّص من الأرق دون أدويةكل الوطنالصحّة الفلسطينية تحذّر من موجة كورونا رابعة قويةكل الوطنبيل غيتس يحدد “الحل الوحيد” للتغلب على أي وباءكل الوطنصورة تشعل حربا بين مشهورتين على وسائل التواصل (فيديو)كل الوطنكويتية تطالب بحق المرأة في الحصول على سكنكل الوطنأردني يقدم لابنته هدية قيّمة في حفل زفافها (فيديو)

أمير سعودي معلقا على مقطع فيديو: برأيي لبنان انتهى

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : السبت 18 سبتمبر 2021 - 1:52 صباحًا
أمير سعودي معلقا على مقطع فيديو: برأيي لبنان انتهى

كل الوطن – وكالات: علق أمير سعودي على مقطع فيديو قيل إنه لأحد عناصر”حزب الله” وهو يطلق قذيفة “آر بي جي” كنوع من الاحتفال بوصول صهاريج الوقود الإيراني إلى لبنان، بعد عبورها الحدود مع سوريا، أمس الخميس.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر مرفقة بمقطع فيديو: “هل هذه التصرفات تعكس دولة تبحث عن النهوض، أم فوضى عارمة وسلاح يمتلكه الجميع، فلا سيادة للدولة على أمثال هؤلاء من البلطجية، في رأيي لبنان انتهى”، حسب قوله.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417362

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.