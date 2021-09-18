أمير سعودي معلقا على مقطع فيديو: برأيي لبنان انتهى

كل الوطن – وكالات: علق أمير سعودي على مقطع فيديو قيل إنه لأحد عناصر”حزب الله” وهو يطلق قذيفة “آر بي جي” كنوع من الاحتفال بوصول صهاريج الوقود الإيراني إلى لبنان، بعد عبورها الحدود مع سوريا، أمس الخميس.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر مرفقة بمقطع فيديو: “هل هذه التصرفات تعكس دولة تبحث عن النهوض، أم فوضى عارمة وسلاح يمتلكه الجميع، فلا سيادة للدولة على أمثال هؤلاء من البلطجية، في رأيي لبنان انتهى”، حسب قوله.

عنصر من عناصر حزب الله الإرهابي يطلق قذيفة أر بي جي كنوع من الاحتفال, هذه التصرفات تعكس العقلية التي يمتلكها عناصر هذا الحزب, هل هذه التصرفات تعكس دولة تبحث عن النهوض أم فوضى عارمة وسلاح يمتلكه الجميع فلا سيادة للدولة على أمثال هؤلاء من البلطجية والزعران. في رأيي لبنان إنتهت pic.twitter.com/JJPLp0B6B8 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) September 16, 2021

اطلقت أدوات الحزب الميليشياوي الإيراني في لبنان قذيفة صاروخية بمناسبة وصول المازوت (الديزل) الإيراني إلى لبنان !!!!

وامازوتاه … pic.twitter.com/13aRC9IztD — عبدالعزيز إبراهيم الزاحم (@A_B_Alzahem) September 16, 2021

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417362