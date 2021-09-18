البرلمان العربي يؤكد ضرورة التكاتف الدولي لردع الحوثيين

كل الوطن – واس: أدان البرلمان العربي إعدام ميليشيا الحوثي الإرهابية 9 أشخاص بينهم قاصر في العاصمة اليمنية صنعاء، داعيًا جميع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبيه.

وأكد البرلمان العربي في بيانٍ اليوم ضرورة التكاتف الدولي لردع هذه الميليشيا الانقلابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية، مُحذّرًا من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع هذه الميليشيا على الاستمرار في أعمالها الإرهابية.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417376