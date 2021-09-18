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شاهد.. لقاء يجمع ولي العهد وأمير وقطر ومستشار الأمن القومي الإماراتي (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-18T19:31:20+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : السبت 18 سبتمبر 2021 - 7:31 مساءً
شاهد.. لقاء يجمع ولي العهد وأمير وقطر ومستشار الأمن القومي الإماراتي (صورة)

كل الوطن – وكالات: عقد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، لقاء وديا.

ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر، عبر “تويتر” صورة جمعت بن سلمان والشيخ تميم وآل نهيان وهم يرتدون ملابس غير رسمية.

وقال العساكر في التغريدة: “اليوم في البحر الأحمر… لقاء ودي يجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد أمير قطر والشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني في الإمارات. البحر الأحمر يجمع أبناء الخليج العربي”.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن تفاصيل اللقاء، لكن الصورة أثارت إعجابا واسعا بين المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشهد العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى تحسنا ملموسا بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد “وحدة الصف الخليجي” ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يوليو 2017.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417382

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