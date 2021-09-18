السعودية: عقوبة المتحرش 5 سنوات سجنا وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال

كل الوطن – الرياض: أعلنت النيابة العامة السعودية أن عقوبة جريمة التحرش هي السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال مع نشر الحكم على نفقة المدان.

#النيابة_العامة

جريمة التحرش، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. pic.twitter.com/zwOpRTwlse — النيابة العامة (@bip_ksa) September 16, 2021

وأوضحت النيابة عبر “تويتر” أن عقوبات جريمة التحرش المقترنة بظروف مشددة تتمثل في حالة العودة إلى ارتكاب أي من السلوكيات المجرَّمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش، وكذلك حال اقتران جريمة التحرش بأي مما يأتي:

ـ إن كان المجني عليه طفلا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ـ إن كانت للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

ـ إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

ـ إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

ـ إن كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حكم ذلك.

ـ إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات والكوارث أو الحوادث.

وعرفت النيابة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وقالت النيابة إن أهداف نظام مكافحة جريمة التحرش تتمثل في “الحيلولة دون وقوع الجريمة وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم في هذه الجرائم، وصيانة الخصوصية والكرامة والحريات الشخصية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية”.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417386