تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنشاهد.. لقاء يجمع ولي العهد وأمير وقطر ومستشار الأمن القومي الإماراتي (صورة)كل الوطندراسة: الخفافيش في كهوف لاوس تحمل الفيروسات الأقرب لفيروس كوروناكل الوطنالبرلمان العربي يؤكد ضرورة التكاتف الدولي لردع الحوثيينكل الوطنأمير سعودي معلقا على مقطع فيديو: برأيي لبنان انتهىكل الوطنوفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقةكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل:السعودية تٌريد من إيران أفعالاً لا مجرد أقوال!كل الوطنتعرّض سائق حافلة فلسطيني للطعن في القدس على يد شبان يهودكل الوطنأطباء يُوضّحون كيفية التخلّص من الأرق دون أدويةكل الوطنالصحّة الفلسطينية تحذّر من موجة كورونا رابعة قويةكل الوطنبيل غيتس يحدد “الحل الوحيد” للتغلب على أي وباء

السعودية: عقوبة المتحرش 5 سنوات سجنا وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : السبت 18 سبتمبر 2021 - 7:26 مساءً
السعودية: عقوبة المتحرش 5 سنوات سجنا وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال
التحرش في السعودية

كل الوطن – الرياض: أعلنت النيابة العامة السعودية أن عقوبة جريمة التحرش هي السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال مع نشر الحكم على نفقة المدان.

وأوضحت النيابة عبر “تويتر” أن عقوبات جريمة التحرش المقترنة بظروف مشددة تتمثل في حالة العودة إلى ارتكاب أي من السلوكيات المجرَّمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش، وكذلك حال اقتران جريمة التحرش بأي مما يأتي:

ـ إن كان المجني عليه طفلا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ـ إن كانت للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

ـ إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

ـ إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

ـ إن كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حكم ذلك.

ـ إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات والكوارث أو الحوادث.

وعرفت النيابة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وقالت النيابة إن أهداف نظام مكافحة جريمة التحرش تتمثل في “الحيلولة دون وقوع الجريمة وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم في هذه الجرائم، وصيانة الخصوصية والكرامة والحريات الشخصية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية”.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417386

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.