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القبض على شباب تحرّشوا وضربوا فتاة في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 18 سبتمبر 2021 - 7:29 مساءً
القبض على شباب تحرّشوا وضربوا فتاة في مصر

كل الوطن – وكالات: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، من القبض على الشاب المتهم بالتحرش والتعدي بالضرب على فتاة تدعى يوستينا في منطقة وسط القاهرة.

وتلقت قوات الأمن بلاغا من فتاة، بتعرضها للتحرش الجنسي، وضربها أمام المارة، وخلال عملية التعدي على الفتاة، لامس الشاب المتهم بالتعدي منطقة حساسة بجسد الفتاة، وواصل التعدي عليها وأصابها في وجهها، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وتم القبض على الشاب وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.

وقال الفتاة يوستينا إنها خلال مرورها من شارع 26 يوليو بوسط القاهرة، تعرض لها شاب كان يستقل سيارة ملاكي وتحرش بها لفظيا، وبسبب رفضها مضايقاته التى استمرت عدة دقائق، طالبته فيها بالتوقف عن إزعاجها وتركها، إلا أنه رفض ذلك وخرج من سيارته وأمسك جسدها وبعدها بدأ في ضربها.

وأشارت يوستينا إلى أن المتحرش ضربها في مكان إجراء عملية جراحية بوجهها وفي جسدها بأكمله، وظهرت بالصور مناطق لونها أزرق في جسدها إثر الضرب، وتابعت: “أنا اتبهدلت بسبب الضرب اللي ضربهولي، وبعد مدة الناس اتلمت وخرجوني من تحت إيده”.

المصدر: القاهرة 24

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417388

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