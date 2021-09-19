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الرياض.. القبض على مقيم نشر مقاطع مخالفة للآداب العامة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 دقيقةآخر تحديث : الأحد 19 سبتمبر 2021 - 2:01 صباحًا
الرياض.. القبض على مقيم نشر مقاطع مخالفة للآداب العامة

كل الوطن – وكالات: أفادت أجهزة الأمن السعودية بأن شرطة العاصمة الرياض ألقت القبض على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الثاني من العمر، إثر نشره مقاطع مخالفة للآداب العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، إن مقاطع الفيديو المنشورة “تتضمن إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة”.

وبين الكريديس، أن “المتهم أُوقف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية الأولية، وتم لاحقا إحالته إلى النيابة العامة”.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417399

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