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السعودية ترسل طائرة إغاثية لتونس تحمل مولدات أوكسجين عبر جسر جوي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-19T14:13:26+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأحد 19 سبتمبر 2021 - 2:13 مساءً
السعودية ترسل طائرة إغاثية لتونس تحمل مولدات أوكسجين عبر جسر جوي

كل الوطن – وكالات: وصلت إلى تونس العاصمة، طائرة إغاثية ضمن الجسر الجوي السعودي تحمل خمسة مولدات للأوكسجين عالية الجودة سيتم توزيعها على خمسة مستشفيات تونسية للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة التونسي علي مرابط، إن هذه “الدفعة الجديدة من المساعدات من شأنها أن تحل معضلة كبيرة تعاني منها تونس في مقاومتها لجائحة كورونا المستفحلة وهي توفير الأوكسجين لمحتاجيه من المرضى”.

وتابع أن “المساعدات السابقة التي تضمنت لقاحات وأجهزة تنفس وغيرها، أتت لتساعد في معالجة الإصابات المرتفعة في المستشفيات التونسية، وأن هذه الدفعة الجديدة تأتي للمساعدة في التعامل مع المرض على المدى البعيد”.

وبين الوزير أن هذه “المولدات ذات المميزات العالية التي يمكن أن تبقى في الخدمة لمدة تصل إلى 15 سنة، لن تسهم في المساعدة الآنية في التعامل مع مرضى كورونا فحسب، بل من شأنها أن تخدم المنظومة الصحية في تونس بشكل عام”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417402

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