تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنوفاة أول وزير نفط كويتي وآخر من صافح الملك فيصل قبيل اغتيالهكل الوطنالسعودية ترسل طائرة إغاثية لتونس تحمل مولدات أوكسجين عبر جسر جويكل الوطنشاهد.. لقاء يجمع ولي العهد وأمير وقطر ومستشار الأمن القومي الإماراتي (صورة)كل الوطندراسة: الخفافيش في كهوف لاوس تحمل الفيروسات الأقرب لفيروس كوروناكل الوطنالبرلمان العربي يؤكد ضرورة التكاتف الدولي لردع الحوثيينكل الوطنأمير سعودي معلقا على مقطع فيديو: برأيي لبنان انتهىكل الوطنوفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقةكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل:السعودية تٌريد من إيران أفعالاً لا مجرد أقوال!كل الوطنتعرّض سائق حافلة فلسطيني للطعن في القدس على يد شبان يهودكل الوطنأطباء يُوضّحون كيفية التخلّص من الأرق دون أدوية

والد السعودية مشاعل القحطاني يكشف أسباب عدم تسرعه لإخراج ابنته من السجن

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأحد 19 سبتمبر 2021 - 8:38 مساءً
والد السعودية مشاعل القحطاني يكشف أسباب عدم تسرعه لإخراج ابنته من السجن

كل الوطن – الرياض: علق والد نجمة مواقع التواصل الاجتماعي مشاعل القحطاني، على القبض عليها من قبل شرطة الرياض بعد تلفظها على رجل أمن بألفاظ مسيئة أثناء تأديته مهامه.

وأوضح والد مشاعل القحطاني أنه لن يقوم بإخراجها من مركز الشرطة بعد القبض عليها وسيتركها فترة بالداخل لكي “تتعلم احترام رجال الأمن”.

وقال: “ماراح أطلعها من أول يوم، ابيها تتأدب وتحترم رجال الأمن”.

وكانت شرطة الرياض قد ألقت القبض على مشاعل القحطاني بعد تداول فيديو لها وهي تقود دراجة هوائية وتهاجم رجل شرطة.

ونشرت القحطاني عبر تطبيق “سناب شات” مقطع فيديو صورته بنفسها وهي تقود دراجة هوائية وتطاردها سيارة شرطة في شارع بالرياض.

وكان أفراد من شرطة الرياض طلبوا منها ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وهاجمت مشاعل القحطاني رجل الأمن بألفاظ نابية كما ادعت أنه تحرش بها، حيث ظلت تهاجمه وتتوعده بمحضر تحرش بحقه مما أثار موجة غضب ضدها.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417414

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.