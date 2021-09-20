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شاهد لحظة قفز طلبة من نوافذ المباني خلال هجوم مسلح في جامعة بيرم الروسية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 2:17 مساءً
شاهد لحظة قفز طلبة من نوافذ المباني خلال هجوم مسلح في جامعة بيرم الروسية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417420

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